Bugün, Ankara'da hava nasıl olacak? Kentte yaşanan sel felaketinin -ardından yeni hava durumu uyarısı geldi. Buna göre, il genelinin parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıu geçeceği tahmin ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara’mızda şiddetli sağanak yağış sonrası meydana gelen su taşkınları kapsamında belediyemizin sorumlu birimleri çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu yaşadığımız afet sebebiyle belediye personelimiz kesintisiz olarak sorunları gidermek için çalışmaktadır. Ben de gerekli bilgileri ve çalışmaları siz değerli hemşehrilerimle paylaşmaya devam edeceğim" dedi

Sel felaketinin yaşandığı Ankara için yeni bir uyarı yapıldı.



Meteorolojiden alınan verilere göre, İç Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Ankara için yapılan uyarıda da "Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı" ifadeleri kullanıldı.







MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.



Yavaş, şunları aktardı:



"Kıymetli hemşehrilerim,



Başkentimizde kuvvetli yağış sonrası meydana gelen su taşkınları nedeniyle, İtfaiye ve ASKİ ekiplerimizin izinleri iptal edilmiş olup, ilgili birimlerimizin tamamı sahada yaşanan ve yaşanması muhtemel olaylara müdahale etmektedir.



Bunun birlikte, Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlığımıza bağlı ekipler de vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak adına çalışmalarını sürdürmektedir.



153 Mavi Masa ekiplerimizin de izinleri iptal edilmiş olup, vatandaşlarımızın ihbarlarını ve taleplerini iletmesi için 24 saat esası ile hizmet vermektedir.



Tüm metropol ilçe belediye ekipleri ile birlikte, beklenenin yaklaşık 5 katı kadar gerçeklesen yağış ve yaşanan felaketin kötü sonuçlarını azaltmak için teyakkuz halindeyiz.



Belediyemizde kurulan koordinasyon ekibi ise süreci olağan duruma dönene kadar yakından takip edecektir.



Değerli Ankaralılar,



Bizler hiçbir mazerete sığınmadan, kentimizin yıllarca ihmal edilmiş altyapı hizmetlerini sağlamak için projelerimizi ivedilikle hayata geçireceğiz.



Bu konuda tespitlerimiz tamamlanmış olup, eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.



Ankara'mızın altyapı sorununu kalıcı olarak çözmek bizim önceliğimiz olacaktır.



Bu suretle, hayatını kaybeden kıymetli hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.



Ankara’mızda şiddetli sağanak yağış sonrası meydana gelen su taşkınları kapsamında belediyemizin sorumlu birimleri çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.



Bu amaçla:



EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemlerde: 156 Personel



Otobüs Dairesi: 724 Otobüs



ASKİ: 230 personel, 50’nin üzerinde iş makinesi, vidanjör, seyyar pompa aracı



Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi: 30 kişilik ekip



İtfaiye Dairesi: 220 Personel, 65 Araç, 140 Pompa 14 ayrı itfaiye grubu toplam 40 ekip



Kent Estetiği Dairesi: 27 Araç, 43 Personel



Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi: 15 Basın Yayın Personeli, 33 Mavi Masa Personeli, toplam 48 kişi



Fen İşleri Dairesi, Güvercinlik Merkez: Memur 15, Formen 13, Baş şoför 2, Baş şoför Yardımcısı 4, Saha Kontrol 10, Şoför 113, Operatör 75, İşçi 45 Bölgeler: Memur 18, Arazi Kontrol 15, Şoför 48, Operatör 58 ve 25 işçi kesintisiz olarak çalışmaktadır.



Bu yaşadığımız afet sebebiyle belediye personelimiz kesintisiz olarak sorunları gidermek için çalışmaktadır.



Ben de gerekli bilgileri ve çalışmaları siz değerli hemşehrilerimle paylaşmaya devam edeceğim."



Kentte kuvvetli sağanak nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirmişti.



ulusal.com.tr