Son dakika haberleri... 1071 akademisyen AYM'nin kararını kınadı! 1071 akademisyen kimler? İşte isimleri

1071 akademisyen, terör propagandasına cezayı hak ihlali gören Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri imzaladı. Bildirilde, "Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz." ifadeleri yer aldı

Anayasa Mahkemesi'nin kararı, 1071 akademisyenin imza attığı bildiriyle kınandı.



AYM'nin skandal bir karara imza attığı belirtilen bildiride, "Bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiş, maşeri vicdanı yaralamıştır" denildi.



1071 imzalı bildiride şu ifadelere yer verildi:



"Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez.



Bu kararın, terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde alınması ayrıca dikkat çekicidir.



Bildiride imzası bulunan biz 1071 akademisyen, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.



Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz."



KİMLER İMZA ATTI



Bildiriye, aralarında iklim ve çevre bilimi çalışmalarıyla tanınan Prof. Barbaros Gönençgil, eski bakanlardan Prof. Abdulhaluk Mehmet Çay, Bizans tarihi çalışmalarıyla dikkat çeken Prof. Birsel Küçüksipahioğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Halil Selçuk Biricik, İTÜ öğretim üyesi Prof. Mehmet Emre Bayraktar ve Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Sunullah Özbek'in de bulunduğu yanı sıra çok sayıda profesör, doçent ve doktor imza attı.



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