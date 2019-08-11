Kurban Bayramı sabahından vatandaşlar, sevdiklerine ve tanıdıklarına Kurban Bayramlarını en içten dilekleriyle kutlayan kısa ve resimli bayram mesajı atıyor. Herkesin birbirine yolladığı mesajlarla ilgili internetten yurttaşlar, '2019 resimli ve kısa Kurban Bayramı kutlama' mesajları yazarak araştırmaya başlıyor. Sevdiklerinize onları unutmadığınızın simgesi haline gelen bayram mesajları, onları özel hissettirmek için gönderiliyor

Mübarek Kurban Bayramı'nda vatandaşlar, birbirlerine bayram mesajı gönderiyor.



Aile ziyaretleri yapan vatandaşlar, kısa mesaj sistemini kullanarak bayram mesajı gönderimi yapıyor.



ANLAMLI VE KISA KURBAN BAYRAMI MESAJLARI



Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Kurban bayramınızı kutlarım.



Bugün Bayram! Mübarek Kurban Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün.



Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Kurban Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.



Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar…



Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..



Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.



Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınız yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!