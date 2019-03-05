Çin'in hedefi yüzde 6
Çin'in hedefi yüzde 6
Pınar Karşıyaka'da ilk hedef çeyrek final
Pınar Karşıyaka'da ilk hedef çeyrek final
Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı
Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı
Balbey'de hak mücadelesi
Balbey'de hak mücadelesi

Son dakika haberleri... 11 ilde büyük altın operasyonu: Onlarca gözaltı var

İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan operasyonda piyasaya, sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 125 kişiden 89'u yakalandı 

Son dakika haberleri... 11 ilde büyük altın operasyonu: Onlarca gözaltı var

İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan operasyonda, piyasaya, sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 89 kişi gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, sahte ve ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 125 kişiden 89'u yakalandı.

Operasyon sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #ankara #izmir #antalya #Nevşehir #Sivas #yalova #tokat #bolu #Niğde #çorum #Altın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.