Konya merkezli 13 ilde ve KKTC'de yürütülen soruşturma kapsamında, askeri personelden sorumlu FETÖ üyelerinin ankesörlü telefonlardan irtibat kurduğu belirlenen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 13 ilde ve KKTC'de yürütülen soruşturma kapsamında, askeri personelden sorumlu FETÖ üyelerinin ankesörlü telefonlardan irtibat kurduğu belirlenen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.