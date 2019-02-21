Konya merkezli 13 ilde ve KKTC'de yürütülen soruşturma kapsamında, askeri personelden sorumlu FETÖ üyelerinin ankesörlü telefonlardan irtibat kurduğu belirlenen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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