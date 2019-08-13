Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.





ulusal.com.tr