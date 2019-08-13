2 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri... 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Son dakika haberleri... 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Milli Savunma Bakanlığı #ırak
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