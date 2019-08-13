Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
ulusal.com.tr
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.