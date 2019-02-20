Öğretmenler bu ay içinde atama yapılmasını bekliyor. Aydınlık’a konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, MEB’in isterse 100 bin öğretmen atayabilecek bütçeye sahip olduğunu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yapılacak.

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, öğretmen atamasının bu ay içinde bekletilmeden yapılması gerektiğini söyledi. 100 binin üzerinde öğretmen açığının olduğunu ifade eden Yıldırım, 20-40 bin atama ile sorunların çözülmeyeceğini Bakanlığın isterse tek seferde yeterli atamayı yapabilecek bütçeye sahip olduğunu belirtti.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2017-2018 eğitim öğretim yılı içinde sadece 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapmıştı. Bir yıl içinde sadece bir kere atama kere yapılması ve bunun da sözleşmeli olaması tepkiye yol açtı. Öğretmenler hâlâ atama beklemeye devam ediyor. Taleplerini dile getirmek için sık sık basın açıklamaları düzenleyen öğretmenler, bu ay en az 40 bin atama yapılmasını talep ediyor. Ancak henüz konuyla ilgili bir gelişme olmadı.



‘20 BİN İLE DURUMU ÇÖZEMEZSİNİZ’



Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım’ Aydınlık’a konuyu değerlendirdi. Yıldırım, açığın 20 ya da 40 bin öğretmen atamasıyla kapanmayacağını belirtti. Milli eğitim Bakanı tek kalemde 100 bin atama yapabileceğini söyleyen Yıldırım şunları ifade etti: “Bakanlık 100 bin öğretmen eksiği olduğunu açıkladı. Öğrencilerimizin alanında mezun olan öğretmenler tarafından eğitim görmesini istemeyip sürekli ücretli öğretmenlerle işin kapatılmaya çalışılması doğru değil. Dolayısıyla sadece emekli olanların yerine 20-25 bin atama yaparak sorunu çözemezsiniz. Bu MEB’in plansızlığını ve eğitimi yönetemediğini gösteriyor. Ne yazık ki MEB Ziya Selçuk da bu sorunları çözme konusunda irade koyamadı. Çünkü 450 bin civarında mezun dururken hâlâ devletteki 100 bin açığı kapatma kararı alınmamasını ne çocuklarımıza, ne öğretmenlerimize, ne de bilimsel yaklaşımı içinde olan akademisyenlere açıklayamazsınız. Çocuklarımızı öğretmensiz, öğretmenlerimizi de işsiz bıraktılar. Bu nedenle şubat ayında da binlerce öğretmen yine atama bekliyor. Bahsedilen sayı çok az. 20 bin yeterli olamaz.”



‘EĞİTİME AYRILAN PAYIN HAKKINI VERİN’



Bütçede en fazla gelirin eğitime ayrıldığına dikkat çeken Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütçede en fazla gelirin eğitime ayrıldığı defalarca söylendi. O halde bunun hakkını verin. Öğrenciler öğretmenlerini bekliyor. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik tamamen ortadan kaldırılmalı. Kadrolu atamalar yapılmalı. Ücretli öğretmenlik taşeronlaştırmadır. Eğitimde ticari kâr düşünülemez. Bizler 100 binden daha fazla öğretmenin atama beklediğini biliyoruz. Hadi Bakanlığın resmi rakamlarını baz alalım, 100 bin öğretmen atama bekliyor! O halde çağrımız şudur; isterseniz tek kalemde 100 bin atamayı da yapabilirsiniz. Bakanlığı göreve çağırarak öğretmenlerimizi kadrolu olarak atamasını bekliyoruz.”



ATAMA YARIN YAPILACAK



20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yapılacak.



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