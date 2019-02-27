Yaklaşan yerel seçimler öncesi muhtar maaşlarının kesileceği iddia edilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Deli saçması" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz." dedi.



Soylu açıklamasında İstanbul'a bin 200 yeni bekçi alınacağını duyurdu.



Soylu, İstanbul'a bin 200 yeni bekçi alınacağını ve il genelindeki bekçi sayısının 5 bine çıkacağını ifade ederek, "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz." dedi.



31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde muhtar maaşlarının kesilmesi için çalışmalar yapıldığına yönelik iddialar ortaya atılmıştı.



Muhtarların maaşlarının kesileceği şeklindeki iddiaları yalanlayan Bakan Soylu, "Deli saçması bir şey, cevap vermek bile doğru değil. Yok böyle bir şey." diye konuştu.





ulusal.com.tr



