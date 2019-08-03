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Son dakika haberleri... 2019 emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek! Hükümet tarihi açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi 8 - 9 Ağustos tarihlerinde ödenecek. 12 milyon 142 bin kişiye yaklaşık 11 milyon lira ikramiye dağıtılacak.

Son dakika haberleri... 2019 emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek! Hükümet tarihi açıkladı

12 milyonu aşkın emeklinin merakle beklediği tarih tarih belli oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bayram ikramiyelerinin 8 ve 9 Ağustos'ta ödeneceğini açıkladı. 

İkramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 9 Ağustos'ta ödenecek.

12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiye miktarı yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olacak. 

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos'ta ödeyeceğiz. İkramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 9 Ağustos'ta ödenecek. 12 milyon 142 bin kişiye ödenecek toplam ikramiye miktarı yaklaşık 10 milyar 800 milyon lira olacak."

Selçuk, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kurban Bayramı #emekli #ikramiye
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