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Son dakika haberleri... 2019 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, hangi gün, tarihleri, tatili uzatıldı mı, Kurban Bayramı tatili 2019 ayın kaçında Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Vatandaşlar, sosyal medyadan bunu istiyor: #BayramTatiliBirleştirils

Vatandaşlar, hükümete Kurban Bayramı çağrısı yaptı. Binlerce vatandaş, sosyal medya üzerinden #BayramTatiliBirleştirilsin etiketiyle mesajlar atarak bayram tatilinin uzatılmasını talep etti. Memleketlerine gideceklerini belirten vatandaşlar, paylaştıkları mesajlarla '#BayramTatiliBirleştirilsin' etiketini Türkiye gündemine üst sıralara yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise dün yaptığı açıklamada bayram tatilinin uzatılmasına olumlu bakmadığını belirtmişti

Son dakika haberleri... 2019 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, hangi gün, tarihleri, tatili uzatıldı mı, Kurban Bayramı tatili 2019 ayın kaçında Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Vatandaşlar, sosyal medyadan bunu istiyor: #BayramTatiliBirleştirils

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlardan hükümete çağrı geldi.

Sosyal medya üzerinden #BayramTatiliBirleştirilsin etiketiyle binlerce mesaj paylaşıldı.

Atılan mesajlarla Kurban Bayramı tatilinin birleştirilmesi, uzatılması talep edildi.

Memleket ziyaretleri gerçekleştirileceğini belirten yurttaşlar, çok sayıda mesaj atarak bu isteklerinin yerine getirilmesini bekliyor.

Hükümetten bu konuda karar açıklanması gelmedi.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin ise "Açıkçası şahsi kanaatim sorulursa, ben bayram tatilinin uzatılmasına çok olumlu bakmıyorum. Benim tasarrufum değil, hükümetin genel tasarrufu olur. Zaten tatil döneminden geçiyoruz. Tam tersine üretim odaklı süreç oluşturursak şahsi kanaatim daha uygun olur." ifadesini kullanmıştı.

ulusal.com.tr

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