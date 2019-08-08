2019 Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala, vatandaşlar bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağını merakla bekliyor. Bu konuda kabine tarafından verilecek olan karar merakla beklenirken konuyla ilgili hükümetten açıklamalar geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu konuda birer açıklama yapmıştı

2019 Kurban Bayramı tatili konusunda yurttaşların meraklı bekleyişi devam ediyor.



Çok sayıda vatandaş, kabinin tatilin birleştirilip birleştirilmeyeceğine yönelik kararı bekliyor.



Tatil planlarını bu karara göre yapacaklarını aktaran yurttaşlar, bayrama sayılı günler kaldığını ve karar konusunda bir açıklamayı beklediklerini ifade etti.



Kurban Bayramı'nın yaz ayına denk gelmesiyle Ege ve Akdeniz kıyılarındaki otellerin doluluk oranının yüzde yüzlere ulaştığı aktarılırken, hükümetten verilecek kararın merakla beklendiği bayram tatili konusunda dair açıklamalar geldi.



Geçtiğimiz günlerdeHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu konuda birer açıklama yapmıştı.



Öte yandan tatili için otobüs ve uçaklarda bilet bulma sıkıntısı yaşandığı, tatil planlarını erkenden yapan vatandaşların biletleri satın aldığı aktarıldı.



ulusal.com.tr