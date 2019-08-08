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Son dakika haberleri... 2019 Kurban Bayramı tatili tarihleri - Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, birleştirildi mi

Bu hafta sonu cumartesi günü arefe ve pazar günü, 2019 Kurban Bayramı'nın birinci günü. Vatandaşlar, bayram tatili tarihlerini internette merak araştırıyor. Kimi vatandaşlar, tatil süresine göre plan yapacağını ve tatilin uzatılmasını isterken kimi vatandaşar ekonomik açıdan daha iyi olabilmek adına üretim yapılması maksadıyla tatilin uzatılmamasını istiyor. Hükümetten yapılan son iki açıklamada da bayram tatilinin uzatılmasına olumlu bakılmadığı belirtildi. Peki 2019 Kurban Bayramı tatili tarihleri - Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, birleştirildi mi

Son dakika haberleri... 2019 Kurban Bayramı tatili tarihleri - Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, birleştirildi mi

Cumartesi günü arefe ve pazar günü de bayramın 1'inci günü.

Vatandaşlar, son günlerde merakla bayram tatili hakkında hükümetin vereceği karara odaklanmış durumda.

Yurttaşlar, hükümetin kararına göre tatil planlarını ayarlacağını aktarıyor.

Bazı vatandaşlar tatil süresinin uzatılmasını talep ederken kimi vatandaşlar da sürelerin uzatılmamasını, ekonomik açıdan üretim yapılması için Kurban Bayramı tatil sürelerinin birleştirilmemesini istedi.

Hükümetin bu hafta kararını açıklanması beklenirken otellerde boş yer kalmadığı, otobüs ve uçak biletilerinin de çoktan tükendiği kaydedildi.

Şirketler tarafından ek seferler yapılacağı aktarıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Kurban Bayramı #Kurban Bayramı tatili #kurban bayramı tatil tarihleri
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