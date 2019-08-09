Kurban Bayramı tatili boyunca hava durumunun nasıl olacağı belli oldu. Bayram tatili süresince yurdumuzun sıcak havanın etkisinde kalacağı, bu hafta sonu Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak yağışlar dışında Kurban bayramı sonuna kadar ülkemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bayramda bazı il merkezlerimizde beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara’da 32-35, İstanbul’da 30-33, İzmir’de 36-39 olacağı öngörülüyor

Kurban Bayramı tatili boyunca hava durumunun nasıl olacağı belli oldu.



Bayram tatili süresince yurdumuzun sıcak havanın etkisinde kalacağı belirtildi.



Bu hafta sonu Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak yağışlar dışında Kurban bayramı sonuna kadar ülkemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildiği belirtildi.



Hava sıcaklıklarındaki artışın hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren yurdumuzun güney, batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Bayramda bazı il merkezlerimizde beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara’da 32-35, İstanbul’da 30-33, İzmir’de 36-39, Trabzon’da 26-28, Erzurum’da 29-32, Antalya’da 37-40, Diyarbakır’da 39-42 ve Aydın’da 40-43 dereceler arasında olması tahmin ediliyor.



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