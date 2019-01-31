Bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı partisinin seçim sloganı 'memleket işi gönül işi' ne anlama geliyor, detayları neler? AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Çevre dostu bir kampanya yürütülecek" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, "AK Parti kurucu kadroları, gençlik yıllarından beri takipçisi oldukları medeniyet davalarını, belediye yönetimlerinde adımlarını attıkları hizmet mücadelelerini zamanla tüm ülkeye taşımışlardır. Bizimkisi, bir aşk hikayesidir. #MemleketİşiGönülİşi" paylaşımı yapıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı.



Erdoğan, ayrıca, 11 maddelik seçim manifestosunu da açıkladı.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Çevre dostu bir kampanya yürütülecek" dedi.



İşte Erdoğan'ın açıkladığı 'memleket işi gönül işi' seçim sloganının detayları...



Erdoğan'ın sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:



"AK Parti kurucu kadroları, gençlik yıllarından beri takipçisi oldukları medeniyet davalarını, belediye yönetimlerinde adımlarını attıkları hizmet mücadelelerini zamanla tüm ülkeye taşımışlardır.



Bizimkisi, bir aşk hikayesidir.



#MemleketİşiGönülİşi"



İŞTE 11 MADDELİK MANİFESTO



"1- ŞEHİR PLANLARI konusunda, uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemler takip edeceğiz.



İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz.



2- ALTYAPI VE ULAŞIM



Toplu taşıma projelerini hızlandırıp yaygınlaştırarak, şehirlerde yaşayan insanlarımızı trafikte boğulmaktan kurtaracağız.



Otopark meselesini, hem şehir planlarında, hem de imar uygulamalarında asli öncelik haline getireceğiz."