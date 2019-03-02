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Son Dakika haberleri... 2019 yılında muhtar maaşları kaldırılıyor mu, muhtarlık kaldırılıyor mu? İddialarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan beklenen açıklama

Türkiye'de 81 ilin yüzlerce ilçesinin çok sayıda muhtarı bulunuyor. Muhtarlar ve muhtar adayları, ortaya atılan önemli iddianın doğruluğunu araştırıyor. 2019 yılında muhtarların maaşları kaldırılıyor mu? Muhtarların aldığı ortalama 2 bin lira maaş, artık verilmeyecek mi? Vatandaşlar, muhtarların maaşlarının kaldırılması durumunda kimsenin muhtar olmayacağını dile getirdi. Ortaya atılan diğer bir iddia da maaşlı sistem yerine gönüllük esaslı sistem. İddialara göre, 31 Mart yerel seçimler önce alınacak karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek

Son Dakika haberleri... 2019 yılında muhtar maaşları kaldırılıyor mu, muhtarlık kaldırılıyor mu? İddialarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan beklenen açıklama

2019 yılında muhtar maaşlarını kaldırılacağı iddiası ortaya atıldı.

Çok sayıda muhtar, internetten muhtar maaşlarının kaldırılacağı iddiasında doğruluk payı olup olmadığını araştırıyor.

Edinilen bilgilere göre, muhtarlıkta maaşlı sistem yerine gönüllülük esaslı sistem geleceği iddia ediliyor.

Vatandaşlar, bu durumun doğru olması sonucunda kimsenin muhtar olmayı istemeyeceğini vurguladı.

İddialara göre, 31 Mart yerel seçimler önce alınacak karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sık sık muhtarlar ile buluşmalar gerçekleştirip, toplantılar yapıyor.

Resmi açıklama geldi

Muhtarların maaşlarının kesileceği şeklindeki iddiaları yalanlayan Bakan Soylu, "Deli saçması bir şey, cevap vermek bile doğru değil. Yok böyle bir şey." diye konuştu.


 

Etiketler; #muhtar maaşları
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