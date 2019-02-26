banner1002
Şirketlerle ilgili 'spekülatif paylaşımlara' gözaltı
Şirketlerle ilgili 'spekülatif paylaşımlara' gözaltı
TRT'deki FETÖ yapılanması davasında karar
TRT'deki FETÖ yapılanması davasında karar
Aytaç Arman hayatını kaybetti
Aytaç Arman hayatını kaybetti
Bakü'de onbinler Hocalı için sokakta
Bakü'de onbinler Hocalı için sokakta

Son Dakika haberleri... 2019'da Muhtar maaşları kalkıyor mu? Süleyman Soylu'dan açıklama geldi

Yaklaşan yerel seçimler öncesi muhtar maaşlarının kesileceği iddia edilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Deli saçması" dedi.

Son Dakika haberleri... 2019'da Muhtar maaşları kalkıyor mu? Süleyman Soylu'dan açıklama geldi

İçişleri Bakanı Soylu, "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz." dedi.

Soylu açıklamasında İstanbul'a bin 200 yeni bekçi alınacağını duyurdu.

Soylu, İstanbul'a bin 200 yeni bekçi alınacağını ve il genelindeki bekçi sayısının 5 bine çıkacağını ifade ederek, "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz." dedi.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde muhtar maaşlarının kesilmesi için çalışmalar yapıldığına yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

Muhtarların maaşlarının kesileceği şeklindeki iddiaları yalanlayan Bakan Soylu, "Deli saçması bir şey, cevap vermek bile doğru değil. Yok böyle bir şey." diye konuştu.
 

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #süleyman soylu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.