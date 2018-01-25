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Son dakika haberleri: 22 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

FETÖ bağlantısı gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 129 kişi için karar verildi. Kişilerin yakalanması için gözaltı kararı çıkarıldı

Son dakika haberleri: 22 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle emniyetten ihraç edilen, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 129 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kişilerin yakalanması için Ankara ve 21 ilde operasyon başlatıldı.  

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile emniyetten uzaklaştırılan biri birinci sınıf, 9'u dördüncü sınıf emniyet müdürü, 6 emniyet amiri, 4 baş komiser, 11 komiser, 28 komiser yardımcısı, 6 baş polis memuru ve 64 polis memuru olmak üzere 129 kişi hakkında göz altı kararı verildi. 

Bu kişilerin yakalanması için, Ankara ve 21 ilde operasyonların başladığı ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fetö #emniyet #khk
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