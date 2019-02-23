banner1002
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
BDDK Başkanı Akben duyurdu
BDDK Başkanı Akben duyurdu
Rifat Mutlu projelerini açıkladı
Rifat Mutlu projelerini açıkladı
Deprem toplanma alanları gittikçe azalıyor
Deprem toplanma alanları gittikçe azalıyor

Son dakika haberleri... 23 Şubat 2019 Cumartesi - 24 Şubat 2019 Pazar İstanbul hava durumu - İstanbul'da hafta sonu kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmini raporuna göre, yağışların hafta sonunda özellikle Trakya'da ve Çanakkale'de yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da ise kıyılarda karla karışık yağmur iç ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor

Son dakika haberleri... 23 Şubat 2019 Cumartesi - 24 Şubat 2019 Pazar İstanbul hava durumu - İstanbul'da hafta sonu kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 23 Şubat 2019 ile 1 Mart 2019 tarihleri arasına ait hava durumu tahmin raporu paylaşıldı.

Tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yarın Marmara bölgesinde, pazar ve pazartesi günleri de Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinde, salı günü ise doğu bölgelerde hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgarın etkili olacağı vurgulandı. Kentte aynı zamanda kar yağışının da beklendiği ifade edildi.

Pazar günü de kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul için kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiğinin altı çizildi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #kuvvetli rüzgar #kar yağışı #Hava durumu #kar #istanbul
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.