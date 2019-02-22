Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmini raporuna göre, yağışların hafta sonunda özellikle Trakya'da ve Çanakkale'de yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da ise kıyılarda karla karışık yağmur iç ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 23 Şubat 2019 ile 1 Mart 2019 tarihleri arasına ait hava durumu tahmin raporu paylaşıldı.



Tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yarın Marmara bölgesinde, pazar ve pazartesi günleri de Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinde, salı günü ise doğu bölgelerde hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.



İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgarın etkili olacağı vurgulandı. Kentte aynı zamanda kar yağışının da beklendiği ifade edildi.



Pazar günü de kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul için kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiğinin altı çizildi.



ulusal.com.tr



