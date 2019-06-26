Son dakika haberleri... 23 yönetici görevden alındı, 62 kadroya ise atama yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalar ile 28 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün atanmalarına ve 7 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün görevden alınmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığında 6 il müdürü görevden alındı. Ayrıca TOKİ'de başkan yardımcılıklarına atama yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünde I. Hukuk Müşaviri görevden alındı. Tunus Büyükelçisi değişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Ait Görevden Alma Kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Ait Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalar ile 28 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün atanmalarına ve 7 Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün görevden alınmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığında 6 il müdürü görevden alındı.



İşte 26 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnameler:



"Cumhurbaşkanlığından:



Karar: 2019/139



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİKTE GÖREVDEN ALINANLAR



Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehmet Mustafa SATILMIŞ,

- Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer ALAN,

- Rehberlik ve Teftiş Başkanı Musa CAN,

- Yüksek Fen Kurulu Başkanı Mehmet ŞAHKULUBEY,

- Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Gökhan KANAL,



- Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcıları Mahmut DAĞAŞAN, Alirıza TANAS ve Osman ÖZTÜRK,

- Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet VARGÜN,

- Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet AY YILDIZ,

- Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İsmail Tuna CEBECİOĞLU,

- İsparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İlker YAVUZ,

- İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin VARAN,



- Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur ŞEREN,

- Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Metin İLHAN,

- Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet ÇİÇEK,

- Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman ULUKAYA, görevden alınmıştır.



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİKTE YENİ GÖREVLERE ATANANLAR



Cumhurbaşkanlığından:



Karar: 2019/140



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;



Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Mehrali ECER,

Personel Genel Müdürlüğüne Mustafa Kemal MÜDERRISOĞLU,

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ahmet KÜÇÜKLER,

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına İhsan YİĞİT,

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına Ertan YETİM,



Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcılığına Adil Hakan AYBER,

Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Hacı Abdullah UÇAN,

Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Nazan YILMAZ,

Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Hidayet UYSAL,

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Talha TÜRKOĞLU,

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Yahya KESİMAL,



KAPAT [X]

Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet BEKTAŞ,

Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Murat AKINBİNGÖL,

Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Elif UZ,

Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Atila ERENLER,

Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Murat ORAL,

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Tamer İNAN,



Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Umut Naci BAYKAN,

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Aydın Cem ASLANBAY,

Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Feriha KOÇ,

Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Ufuktan GÜNEŞ,

Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Sonay AKTAŞ,

Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Atilla ÜNAL,

Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Celal YAZICI,



Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Hayrettin YILMAZ,

Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Yusuf ÜÇÜNCÜ,

Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine İsmail ALACA,

Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Mustafa Tahsin BADEM,

Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Levent TÜZÜN,

Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Seyfettin AYÇİÇEK,

Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Recep YILDIRIM,



3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.



İL MÜDÜRLÜKLERİNE ATANANLAR



Cumhurbaşkanlığından:



Karar: 2019/141



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı;



- Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hüsnü YILDIZ,

- Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ahmet Özkan KAYA,

- Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ali Vedat ÇİFTÇİ,

- Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha AL,

- Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Sadullah ÖZEL,

- Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Muzaffer ÖZKAN,



- Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mustafa BUDAK,

- Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Abdulkadir ARSLANBOGA,

- Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ömer BOLAT,

- Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hikmet ÇELİK,

- Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz VAROL,

- Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Cemil BAYRAM,

- İğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Muhammed BEKTAŞ,

- İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ömer ALBAYRAK,

- Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hasan ÖZTÜRK,



- Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Türkmen HACIHALİLOGLU,

- Kilis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Cengiz HAMDEMİRCİ,

- Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hülya ŞEVİK,

- Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İbrahim ÇATLADAN,

- Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret ONHAN,

- Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mustafa SOLMAZ,

- Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Nedim ARSAL,

- Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet Raci BÜLBÜL,



- Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Uğur KORKMAZ,

- Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Fatih Namık ÖZTÜRK,

- Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ali Kemal ATLI,

- Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İbrahim TAMER,

- Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Pelin Ayşe YAĞIZ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

TUNUS BÜYÜKELÇİSİ DEĞİŞTİ



Karar: 2019/143



3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Tunus Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ömer Faruk DOĞAN merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Tunus Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Refik Ali ONANER atanmıştır.



TOKİ BAŞKAN YARDIMCILIKLARINA ATAMA YAPILDI



Karar: 2019/142



Toplu Konut İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa Levent SUNGUR ve Ömer Faruk KARABAY1R atanmıştır.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDA GÖREVDEN ALINANLAR



Karar: 2019/144



Tarım ve Orman Bakanlığı;



- Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Hacı Dursun YILDIZ,



- Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Harun KABAOĞLU,



- Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Salih SÖĞÜT,



- Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Ümit ORTAN,



- Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed GÜMÜŞ,



- Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan KAHRAMAN,



3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.



MGM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. HUKUK MÜŞAVİRİ GÖREVDEN ALINDI



ATAMA KARARI



Cumhurbaşkanlığından:



Karar: 2019/145



Meteoroloji Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Yusuf HAYKIR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır."



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