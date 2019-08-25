Pençe-3 ve Kıran operasyonun kıskacında olan PKK'ya ağır darbe indirildi. Her iki harekatta toplam 24 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Yurt içinde ve dışındaki terör operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne nefes aldırılmıyor. Operasyonlar peş peşe yapıldı, onlarca PKK'lı öldürüldü.



Milli Savunma Bakanlığı operasyonların bilançosunu açıkladı.



İcra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde de 13 olmak üzere toplam 24 PKK’lının etkisiz hale getirildiğini duyurduç



Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 ve yurt içinde süren Kıran operasyonu başarıyla devam ediyor.



ulusal.com.tr