Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı başladı. Peki 25 Şubat 2019 Pazartesi yarın Edirne Keşan'da okullar tatil mi?

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, Trakya'da etkili oluyor.



Kar yağışı nedeniyle Keşan ilçesi beyaza büründü.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü ilçede, kar yağışının aralıklarla karla karışık yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.



Bu arada, Edirne kent merkezinde de soğuk hava etkili oluyor.



Edirne Keşan'da okulların tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.