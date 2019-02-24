banner1002
Bahçelievler'de metrobüs kazası
Bahçelievler'de metrobüs kazası
TBMM Başkan adayı Şentop parti gruplarını ziyaret etti
TBMM Başkan adayı Şentop parti gruplarını ziyaret etti
ABD yanlısı Guaido, Pence ile görüşecek
ABD yanlısı Guaido, Pence ile görüşecek

Son Dakika haberleri... 25 Şubat 2019 Pazartesi yarın Edirne Keşan'da okullar tatil mi?

Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı başladı. Peki 25 Şubat 2019 Pazartesi yarın Edirne Keşan'da okullar tatil mi?

Son Dakika haberleri... 25 Şubat 2019 Pazartesi yarın Edirne Keşan'da okullar tatil mi?

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, Trakya'da etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle Keşan ilçesi beyaza büründü. 

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü ilçede, kar yağışının aralıklarla karla karışık yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor. 

Bu arada, Edirne kent merkezinde de soğuk hava etkili oluyor.

Edirne Keşan'da okulların tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Etiketler; #okul tatil #keşan #edirne
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.