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Son dakika haberleri... 28 ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı var

FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, Konya merkezli 28 ilde operasyon başlatıldı.

Son dakika haberleri... 28 ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı var

FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, Konya merkezli 28 ilde operasyon başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #tsk #Konya
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