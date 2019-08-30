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SON DAKİKA HABERLERİ! 30 Ağustos 2019 Cuma günü Zafer Bayramı bugün EFT havale yapılır mı? Hastaneler, noterler, kargolar, PTT postane, bankalar, eczaneler açık mı

Zafer Bayramı yani 30 Ağustos 2019 Cuma günü vatandaşlar, noterlerin, hastanelerin, kargoların, postane PTT'nin, bankaların ve eczanelerin açık olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Resmi tatil de olan 30 Ağustos 2019 Cuma günü eczaneler, bankalar, PTT ve diğer resmi kuruluşların durumunu öğrenip işlerini halletmek isteyen yurttaşlar çok sayıda merak edilen sorunun yanıtını arıyor. Peki 30 Ağustos 2019 Cuma günü Zafer Bayramı noterler, kargolar, PTT postane, bankalar, eczaneler açık mı?

SON DAKİKA HABERLERİ! 30 Ağustos 2019 Cuma günü Zafer Bayramı bugün EFT havale yapılır mı? Hastaneler, noterler, kargolar, PTT postane, bankalar, eczaneler açık mı

30 Ağustos 2019 Cuma günü Zafer Bayramı olduğu için resmi tatil ilan edilmişti.

30 Ağustos 2019 Cuma günü Zafer Bayramı noterler, kargolar, PTT postane, hastanelerin, bankalar, eczaneler açık mı sorusuna yanıt olacak şekilde bir cevap verildi.

30 Ağustos Cuma günü resmi tatil olması nedeniyle eczaneler, bankalar, PTT ve diğer resmi kuruluşlar kapalı olacak.

Vatandaşlara, o gün nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Hastaneler açık olacak fakat nöbetçi doktorlar ve sağlık görevlileri olacak.

Kargolar özel işletme olması nedeniyle irtibat numaralarından konuyla ilgili bilgi alınması önerildi.

Noter konusunda ise nöbetçi noterin olup olmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Hastanelerin acil servislerinin çalışmasında bir aksaklık yok fakat normal randevular için hastane ile iletişime geçilmesi gerektiği aktarıldı.

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