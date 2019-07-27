Son dakika haberleri... 30 ilde 75 adrese FETÖ operasyonu: 44'ü aktif 64 polise gözaltı

İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 44'ü aktif polis, 64 kişiden 47'si yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 64 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.



Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmada, İstanbul merkezli 30 ilde, belirlenen 75 adrese baskınlar yapıldı.



Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilenlerin 47'si yakalandı.



Gözaltı kararı çıkarılan 64 kişiden 44'ünün aktif görevde olduğu öğrenildi.



Yapılan açıklamada, 17 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



ulusal.com.tr