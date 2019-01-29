İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna dair açıklamalarda bulundu. Şen, Akdeniz bölgesinde Fethiye, Antalya, Alanya civarına kritik uyarıda bulundu. Şen, bu bölgelerde perşembe ve cuma günleri yağışların risk oluşturacağını belirtti. Şen, ayrıca, İstanbul'da yağmurun perşembe günü akşamı etkili olacağının altını çizdi. Orhan Şen, "Ege ve Akdenizde bu geceden itibaren Cuma akşamına kadar yağmur var." diye yazdı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, yağışlar sonrası yaşanabilecek risklere karşı önemli uyarılarda bulundu.



Şen, Akdeniz bölgesinde Fethiye Antalya Alanya civarında bu hafta çarşamba ve perşembe günleri yağışların risk oluşturduğunu söyledi.



Prof. Dr. Şen, "Önlemlerimizi alalım" uyarısında bulundu.



İSTANBUL HAVA DURUMU



Orhan Şen, ayrıca, İstanbul'da yağmurun perşembe günü akşam saatlerinde etkili olacağını belirtti.



İTÜ Öğretim Üyesi Şen, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bu geceden itibaren cuma günü akşam saatlerine kadar yağmurun olduğunu belirtti.



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