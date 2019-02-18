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Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçim anketinden çıkan sonuçlar açıklandı

Kars'ta yerel seçimin nabzını tutan seçimanketi.tv'nin devam eden anketine göre Vatan Partisi Kars adayı Tuncay Mutluer yüzde 33'lük oy oranıyla en yüksek desteği alan isim oldu. Anket sonucuna göre Mutluler, HDP/PKK'ya karşı Kars'ta en güçlü aday

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçim anketinden çıkan sonuçlar açıklandı

Kars, yerel seçim heyecanının en yüksek olduğu illerden biri. 

HDP/PKK'nın özellikle yüklendiği ve parti sözcüsünü belediye başkan adayı gösterdiği Kars'ta, “Efsane Başkan” olarak Tuncay Mutluer'e destek 31 Mart yaklaştıkça artıyor. 

Devam eden ankette yüzde 20 oy oranıyla 3. sırada yer alan HDP/PKK adayı Ayhan Bilgen'e karşı en güçlü aday yüzde 33'lük oy oranıyla Tuncay Mutluer oldu. 

Mutluer, 1994-1999 yılları arasında Kars Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

Anket için: https://secimanketi.tv/Kars-2019_Belediye_Baskanligi_Secim_Anketi_Sonucu_Kesinlesen_Adaylar

ulusal.com.tr

Etiketler; #anket #yerel seçim
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