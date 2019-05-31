Türk Telekom kullanıcılarının büyük bir sorun yaşadığı belirtildi. Kullanıcılar, Türk Telekom'dan arama yapamadıklarını söyledi. Edinilen bilgilere göre, kısa mesaj sisteminde bir sorun bulunmuyor. Türk Telekom şebekelerin çekmediği ifade edilirken bazı kullanıcılar, internet erişiminde de sorun yaşadığını aktardı. Sorunun ülke genelinde yaşandığı kaydedildi. Türk Telekom tarafından müşteri hizmetlerine bağlanmak isteyen kullanıcılara, "Teknik bir arıza nedeniyle problemler yaşanmaktadır. Ekiplerimiz sorunları giderme çalışmalarına devam etmektedir." mesajı aktarılıyor

Türk Telekom kullanıcılarının büyük bir sorun yaşadığı belirtildi.



Kullanıcılar, Türk Telekom'dan arama yapamadıklarını söyledi.



Edinilen bilgilere göre, kısa mesaj sisteminde bir sorun bulunmuyor.



Türk Telekom şebekelerin çekmediği ifade edilirken bazı kullanıcılar, internet erişiminde de sorun yaşadığını aktardı.



Mobil servislerin çalışmadığını ifade eden bir kullanıcı, telefonunun şebekesinin çekmediğini, Türk Telekom'u aramaya çalıştığını fakat numaranın otomatik kapatıldığını bildirdi.



Sorunun ülke genelinde yaşandığı kaydedildi.



TÜRK TELEKOM'DAN İLK AÇIKLAMA



Arıza için Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'nin arayan kullanıcılara, mobil bölümüne bağlanılmak istenildiğinde bir uyarı ifade ediliyor.



Uyarı mesajında, şunlar aktarılıyor:



"Teknik bir arıza nedeniyle problemler yaşanmaktadır.



Ekiplerimiz sorunları giderme çalışmalarına devam etmektedir."



ulusal.com.tr