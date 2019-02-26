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Son dakika haberleri... 32 ilde FETÖ-PDY operasyonu: Onlarca yakalama kararı var

Konya merkezli 32 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika haberleri... 32 ilde FETÖ-PDY operasyonu: Onlarca yakalama kararı var

Konya merkezli 32 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen, muvazzaf askerlerin de aralarında yer aldığı 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bunlara mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 50 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 32 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya #fetö #pdy #gözaltı
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