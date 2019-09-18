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SON DAKİKA HABERLERİ! 4A 4B 4C SSK BAĞ-KUR Emekli Sandığı Sosyal Güvenlik Kurumu SGK erken emeklilik açıklaması! Erken emeklilikten nasıl faydalanabilirsiniz

İlk defa bir kişi askere gittikten sonra sigorta numarası alırsa şayet, askerliğini yapmış daha sonra sigorta numarası almışsa bu kişiler işe başlama tarihlerini geriye doğru çekip ve 1 yıl erken emekli olur. Ama bir SGK işe girişi var daha sonra askere gitmişse askerlik borçlanması ile işe başlama tarihini geriye çekemez. İşte 4A 4B 4C SSK BAĞ-KUR Emekli Sandığı erken emeklilik ile ilgili önemli açıklama

SON DAKİKA HABERLERİ! 4A 4B 4C SSK BAĞ-KUR Emekli Sandığı Sosyal Güvenlik Kurumu SGK erken emeklilik açıklaması! Erken emeklilikten nasıl faydalanabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, askerlik borçlanması ile erken emekliliğe dair açıklamalar yaptı.

Erdursun, şunları söyledi:

"İlk defa bir kişi askere gittikten sonra sigorta numarası alırsa şayet, askerliğini yapmış daha sonra sigorta numarası almışsa bu kişiler işe başlama tarihlerini geriye doğru çekip ve 1 yıl erken emekli olur. Ama bir SGK işe girişi var daha sonra askere gitmişse askerlik borçlanması ile işe başlama tarihini geriye çekemez. Bu durumda olanların eksik günleri varsa askerlik borçlanması ile eksik günlerini tamamlayabilir ama yaşı değişmez. Ancak dediğimiz gibi ilk defa SGK'lı olmadan askere gidip askerliği bittikten sonra daha sonra SGK'lı olanlar askerlik borçlanması 1 yıl daha erken emekli olabilirler.

O yüzden askerlik borçlanmasını herkesin yapmasına gerek yok. Herkes yapabilir ama prim günü eksiği olmayıp sadece 1 yıl erken emekli olmak isteyenler dediğimiz gibi emekli olabilirler."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ssk #bağkur #sgk #emekli sandığı
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