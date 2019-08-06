SON DAKİKA HABERLERİ! 6 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı 2019 ne zaman - Kurban Bayramı tarihleri - Kurban Bayramı 9 güne çıkarıldı mı, uzatıldı mı, birleştirildi mi? Kurban Bayramı 2019 ayın kaçında

Bazı vatandaşlardan 2019 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması talebi geliyor. Sosyal medyada bir araya gelen yurttaşlar, '#BayramTatiliBağlansın' etiketiyle mesajlar paylaşarak, bayram tatilinin uzatılmasını talep ediyor. Kimi vatandaşlar da tatilin uzatılmamasını istiyor, ekonomik açıdan üretim yapılması gerektiğini vurguluyor

Gündemde öne çıkan konulardan biri de Kurban Bayramı tatili.



Kimi vatandaşlar, tatilin uzatılmasını kimi vatandaşlar da uzatılmamasını istiyor.



Ekonomik açıdan üretim yapılması gerektiğini ifade eden yurttaşlar, tatilin uzatılmaması gerektiğini vurguladı.



Hükümetten de yapılan açıklamada, iki bakan tarafından bayram tatilinin uzatılmasına olumlu bakmadıklarını belirten ifadeler gelmişti.



Yurttaşların merakla beklediği hükümetin bayram tatili kararının bu hafta açıklanacağı öngörülüyor.



ulusal.com.tr