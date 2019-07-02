Son dakika haberleri... 649 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bu yılın 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 haziran ayında kırsal alanda 3'ü büyük 61'i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 70 kırsal operasyon, şehirlerde bin 212 operasyon gerçekleştirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayındaki operasyonlarda 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Çataklı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 381 kişinin tutuklandığını belirtti.



Çataklı, bu yılın 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlık koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 haziran ayında kırsal alanda 3'ü büyük 61'i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 70 kırsal operasyon, şehirlerde bin 212 operasyon gerçekleştirildi.



2019 yılının ilk 6 ayında, kırsalda 59 bin 42, şehirde 13 bin 520 operasyon yapıldı.



ulusal.com.tr