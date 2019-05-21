Türkiye genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı kaçak/sahte alkol operasyonunda 287 aranan şahıs yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), Türkiye genelinde 20 Mayıs Pazartesi günü eş zamanlı olarak kaçak/sahte alkol operasyonunun başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.



Operasyonun 14 bin 321 personelin katılımıyla 19 bin 354 noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.



Uygulama kapsamında, 287 aranan şahıs yakalandı. 391 litre kaçak/sahte alkollü içki ve bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Ayrıca, operasyonda 3 kayıp şahıs bulundu.



ulusal.com.tr



