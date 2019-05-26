Emniyet ve Jandarmadan 81 İlde Eş Zamanlı Tombala ve Kumar Makineleri Uygulaması yapıldı

Emniyet ve Jandarmadan 81 İlde Eş Zamanlı Tombala ve Kumar Makineleri Uygulaması yapıldı.



7 bin 590 ekip ve 28 bin 912 personelin katıldığı uygulamada, 20 bin 780 kahvehane / kıraathane, 1606 dernek ve kooperatif denetlendi.



Denetimlerde; 113 şahıs gözaltına alındı, 709 aranan şahıs yakalandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Dairesi Başkanlıklarının koordinesinde; genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde 25.05.2019 günü 22:00/01:00 saatleri arasında eş zamanlı uygulama yapıldı. Uygulamaya, 7 bin 590 ekip,123 köpek, 28 bin 912 personel katıldı. Uygulamada 20 bin 780 kahvehane / kıraathane, 1606 dernek ve kooperatif denetlendi.



Yapılan denetimlerde; 113 şahıs gözaltına alındı, 709 aranan şahıs yakalandı, 1.646 şahıs hakkında idari işlem yapıldı ve para cezası kesildi. 325 umuma açık işyeri, kooperatif ve derneğe idari işlem yapılırken, bu dernekler ve kooperatiflere para cezası verildi. 77 işyeri kapatıldı.



Ayrıca, 22 adet tombala makinası, 20 adet kumar amaçlı kullanılan sigaramatik, 37 adet kumar makinası, 25.560 TL para, 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet keseci delici alet, 3 adet kurusıkı tabanca, 33 adet dolu fişek, 10 gr esrar ile çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kâğıdı, pul, fiş vb. maddeler ele geçirildi.





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