Son dakika haberleri... Müşterek Harekat Merkezinde (MHM) görev yapacak 90 personelden oluşan ABD askeri heyetinin Şanlıurfa'ya ulaştığı belirtildi. Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, "Muhtemel rota Akçakale" dedi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekat merkezinin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesinin planlandığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, "Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Hareket Merkezinin kurulması çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda ön hazırlık maksadıyla altı kişilik ABD heyeti Şanlıurfa’ya ulaşmıştır." denildi. Amerikan askerleri güvenli bölgenin koordinasyonu için nedeniyle kurulacak "Müşterek Harekat Merkezi" için Türkye'de. 6 kişilik birlik, Şanlıurfa'ya ulaştı

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, Müşterek Harekat Merkezinde (MHM) görev yapacak 90 personelden oluşan ABD askeri heyetinin Şanlıurfa'ya ulaştığını açıkladı.



Ağar, "Muhtemel rota Akçakale" ifadelerini kullandı.



Açıklamalarını sürdüren Ağar, "Heyet’in Menbiç sürecinden (müşterek devriye-eğitim) beri Gaziantep’te bulunan ABD heyeti ile birleşeceğini öngörüyorum." dedi.



MSB'DEN AÇIKLAMA



Harekat merkeziyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklama yaptı.



MSB'nin açıklamasında şunlar yer aldı:



"1-Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Hareket Merkezinin kurulması çalışmaları başlamıştır.



Bu kapsamda ön hazırlık maksadıyla altı kişilik ABD heyeti Şanlıurfa’ya ulaşmıştır.



2-Harekât Merkezinin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır."



"Müşterek Harekat Merkezi" için Amerikan askerleri Türkiye'ye geldi.



5 ila 7 Ağustos tarihlerinde Türkiye'de yapılan toplantılarda, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge için, iki ülke anlaşmaya varmıştı. "Barış koridorunun" yönetimi için Türkiye'de "Müşterek Harekat Merkezi" kurulması kararlaştırılmıştı.



Şanlıurfa'daki merkezde görevlendirilecek Amerikan askerleri bölgeye ulaştı.



6 kişilik askeri birlik Şanlıurfa GAP Havaalanı'na indikten sonra otobüslerle hareket ederek merkeze ulaştı.



Amerikan askerleri Türkiye'ye gelmeden kısa süre önce, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ortak harekat merkezinin kısa sürede kurulacağını açıklamıştı.



Akar, güvenli bölgenin kurulması konusunda bir aksilik olduğu takdirde Türkiye'nin B ve C planlarının hazır olduğunun altını çizmişti.



ulusal.com.tr