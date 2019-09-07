Son dakika haberleri! ABD askerleri, Suriye'de teröristlerle devriye attı
Amerika Türkiye ile kara devriyesine hazırlanırken, terör örgütü PKK ile de Rasulayn'da ortak devriye attı. Güvenli bölge konusunda somut adım atmayan Amerika'nın bu tavrı aldatmaca olarak yorumlandı
Amerika 8 Eylül'de Türkiye ile kara devriyesi yapacak. Ancak ABD öncesinde PKK ile Suriye-Rasulayn'da kol kola fotoğraf verdi. Teröristler ve Amerika askerleri birlikte devriye attı.
Şanlıurfa'nın karşısında bulunan Rasulayn'da 4 ABD panzeri ve PKK'ya ait 3 aracın görüntüleri yayınlandı.
Türkiye ile güvenli bölge anlaşması yapan Amerika'nın, Suriye'de PKK ile iş birliğine devam etmesi sık sık Türkiye tarafından uyarılıyor.
ABD, geçen hafta da teröristlere 60 tır sevkiyat yapmıştı.
Sınırdan görüntüler düşerken, Türkiye de ABD ile ortak kara devriye öncesinde sınıra sevkiyatı sürdürdü.
Şanlıurfa’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan 15 zırhlı araç, polis eskortu eşliğinde sınırdaki Akçakale ilçesine gönderildi.
Zırhlı araçların sınır hattındaki askeri noktalarda konuşlandırılacağı belirtildi.
2 ülke askerleri, 12 Ağustos gününden itibaren Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi'nde çalışma yürütüyor. Bugüne kadar havadan 3 kez ortak uçuş yapıldı.
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