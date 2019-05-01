Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi. ​Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından "ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti konusunda Temmuz dahil alternatif tarihler üzerinde çalışıyoruz" açıklaması yapıldı. Ziyaretin temmuz ayında gerçekleşmesi planlanıyor. İki ülke arasında görüşmelerin devam ettiğinin altı çizildi. ​Öne çıkan iki tarih olduğu belirtildi. Temmuz ayının başında ya da sonunda kritik ziyaretin gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece Trump ilk kez Türkiye'ye gelmiş olacak

A Haber'de yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi ziyaret edecek.



Ziyaretin temmuz ayında gerçekleşmesi planlanıyor. İki ülke arasında görüşmelerin devam ettiğinin altı çizildi.



Öne çıkan iki tarih olduğu belirtildi. Temmuz ayının başında ya da sonunda kritik ziyaretin gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece Trump ilk kez Türkiye'ye gelmiş olacak. ​



Bu, Trump'ın başkan seçildiği Kasım 2016'dan bu yana Türkiye'ye ilk ziyareti olacak.



CUMHURBAŞKANLIĞI KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA



​Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından "ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti konusunda Temmuz dahil alternatif tarihler üzerinde çalışıyoruz" açıklamasında bulunuldu.



ulusal.com.tr