ABD Büyükelçisi Satterfield, ABD hükümetinin NATO müttefiki Türkiye ile önemli ilişkileri güçlendirmekte kararlı olduğunu belirterek ABD'yi Türkiye'de temsil etmekten gurur duyduğunu söyledi. Satterfield, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunarak göreve resmen başladı

ABD Büyükelçisi David M. Satterfield, açıklamalarda bulundu.



Satterfield, ABD hükümetinin NATO müttefiki Türkiye ile önemli ilişkileri güçlendirmekte kararlı olduğunu belirtti.



Satterfield, ABD'yi Türkiye'de temsil etmekten gurur duyduğunu söyledi.



GÜVEN MEKTUBUNU SUNDU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ı kabul etti.



Beştepe'deki kabulde Büyükelçi Satterfield, Erdoğan'a güven mektubu sundu.



DAVID SATTERFIELD KİMDİR



rtadoğu konusunda uzman bir isim olan Satterfield 2017’den bu yana ABD’nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili olarak görev yapıyordu.



Trump’ın göreve geldiği son iki yıl içinde ABD Dışişleri Bakanlığı’nda yaşanan çok sayıda istifanın ardından, bakanlık içinde büyükelçilikler de dahil çok sayıda görev vekaleten yürütülüyor.



Satterfield, bunun öncesinde de ABD Dışişleri Bakanı’nın Libya özel danışmanı, Kahire Büyükelçiliği maslahatgüzarı, Bağdat Büyükelçiliği misyon şefi yardımcısı ve Lübnan büyükelçisi gibi görevlerde bulundu. Büyükelçi Satterfield, ABD’nin Suriye ve Suudi Arabistan büyükelçiliklerinde de çalıştı ve Dışişleri Bakanlığı’nın yakın doğudan sorumlu üst kademelerinde çeşitli görevler üstlendi.



Geçmişte ABD Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca üstün hizmet ödüllerine layık görülen Satterfield, Arapça, Fransızca ve İtalyanca biliyor.



ulusal.com.tr