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Son dakika haberleri: ABD'den Afrin açıklaması

ABD'den Afrin açıklaması! Rex Tillerson: Türkiye'nin güvenlik endişelerinin farkındayız. Kuzey Suriye'deki gelişmelerden endişeliyiz.

Son dakika haberleri: ABD'den Afrin açıklaması

Türkiye ziyareti öncesinde Afrin hakkında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Ankara'nın güvenlik konusundaki endişelerinin farkında olduklarını açıkladı.

ABD'den Afrin Harekatı'na ilişkin son dakika açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin farkındayız. Kuzey Suriye'deki gelişmelerden endişeliyiz." şeklinde konuştu.

 

Etiketler; #abd #türkiye #Rex Tillerson
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