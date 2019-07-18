Son dakika haberleri... ABD'den beklenen açıklama geldi

Türkiye'nin F-35 programıyla ilişiği kesildi. Beyaz Saray'dan yazılı olarak yapılan açıklamada "Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini alma kararı F-35 ile devam eden ilişiğini imkânsız kılmaktadır" denildi.

ABD yönetimi Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması kararını açıklarken Türkiye ile olan stratejik ilişkisine de vurgu yaptı.



Pentagon'dan da konuyla ilgili açıklama yapıldı.



ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ellen Lord, "ABD ve diğer F-35 ortakları, Türkiye'yi programdan çıkaracak resmi süreci başlatma konusunda mutabıktır. Bununla beraber Başkan Donald Trump'ın da ifade ettiği gibi ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir" ifadelerini kullandı.



ABD'li müsteşar, Türkiye'nin toplamda 900 civarında parça ürettiğini, bu parçaların artık Türk firmalarından alınmayacağını bildirdi.



Lord, söz konusu sürecin 2020 Mart ayına kadar tamamlanmasını öngördüklerini, ABD'de F-35 bağlamında eğitim gören Türk pilotların da ay sonuna kadar ABD'yi terk edeceklerini sözlerine ekledi.



Türkiye'nin S-400 sistemi alması ve F-35 programından çıkarılması hakkında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ABD'de konuştu.



NATO Genel Sekreteri, "Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye ile iş birliği, F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır" dedi.



Stoltenberg, Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 alım sürecini yakından takip ettiklerini ve konuyu ilgili birimler arasında konuştuklarını söyledi.



NATO Genel Sekreteri, "Ne tür savunma sistemlerini alacaklarına her bir ülke kendisi karar verir. Fakat NATO için önemli olan şey (bu sistemlerin NATO sistemleriyle) uyumlu çalışıp çalışmamasıdır" ifadesini kullandı.



ulusal.com.tr