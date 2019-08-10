ABD ile yapılan güvenli bölge mutabakatından 2 gün sonra Washington, terör örgütü PKK/PYD'ye 70 tır daha askeri malzeme gönderdi. Suriye-Irak sınırındaki Simelka Sınır Kapısı'ndan TIR'larla yapılan sevkıyatta, askeri zırhlılar, prefabrik yapılar ve iş makineleri taşındı

Askeri zırhlılar, prefabrik yapılar ve iş makineleri taşındı, konvoya akaryakıt tankerleri eşlik etti. ABD, terör örgütü PKK/PYD'ye yeni bir sevkiyat yaptı.



ABD ile güvenli bölge görüşmeleri 7 Ağustos tarihinde tamamlanmıştı. Yapılan ortak açıklamada iki ülke arasında Müşterek Harekat Merkezi kurulacağı açıklandı. Ankara güvenli bölge derinliğinin bu merkezde belirleneceği işaretini vermişti.



Henüz harekat merkezi kurulmadı. Mutabakatın üzerinden ise yalnızca 2 gün geçti. Ankara-Washington hattındaki güvenli bölge başlığı bu sefer ABD'nin yeni sevkiyatlarıyla gündeme geldi.



Anadolu Ajansı (AA), 9 Ağustos akşamı ABD'nin Suriye-Irak sınırındaki Simelka Sınır Kapısı'ndan gerçekleştirdiği yeni sevkiyatları görüntüledi.



Yaklaşık 70 TIR'ın olduğu konvoyda askeri zırhlılar, prefabrik yapılar ve iş makineleri taşındı. Çok sayıda akaryakıt tankerinin de bulunduğu konvoyda, kasaları kapalı TIR'lar dikkat çekti.



Ankara, mutabakatın dışında hareket edilmesi halinde Washington'a "askeri seçenek masada" mesajı vermişti.



Öte yandan Türkiye de sınır hattına sevkiyatlara devam ediyor. Son olarak 9 Ağustos gecesi brandayla kapatılmış roketatar sistemi bulunan tank ve mühimmat yüklü TIR'lar, Akçakale ve Suruç ilçesine giriş yaptı. Konvoyda 15 araç yer aldı.



ulusal.com.tr

