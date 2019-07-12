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Son dakika haberleri... ABD'den S-400 açıklaması! Basın toplantısı iptal edildi

ABD Savunma Bakan Vekili Esper'den S-400 teslimatının başlamasının ardından ilk açıklama geldi. Pentagon'dan yapılması beklenen S-400 açıklaması süresiz olarak ertelendi. Planlanan açıklamanın süresiz olarak ertelendiği duyurulurken, Esper'in Akar ile telefonda 30 dakika süren bir güreşme yaptığı belirtildi. Ancak görüşmenin detaylarına dair bilgi verilmedi

Son dakika haberleri... ABD'den S-400 açıklaması! Basın toplantısı iptal edildi

ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına değinerek, F-35 savaş uçaklarında pozisyonlarının değişmediğini ve gün içerisinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşeceğini belirtti.

​Özbekistan Savunma Bakanı Bakhodir Kurbanov ile Pentagon'da bir araya gelen Savunma Bakanı Vekili Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına değerlendirdi.

Esper, S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının başladığından haberleri olduğunu belirterek, "F-35'ler konusunda pozisyonumuz değişmedi. Bugün öğleden sonra (ABD saati ile) Türk mevkidaşım Bakan Akar ile görüşeceğim. Bu görüşmeden sonra daha detaylı bilgi verebilirim." ifadelerini kullandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Akar, Esper ile akşam saatlerinde telefonda görüşme gerçekleştirecek.

YENİ GELİŞME
Pentagon'dan yapılması beklenen S-400 açıklaması süresiz olarak ertelendi. Planlanan açıklamanın süresiz olarak ertelendiği duyurulurken, Esper'in Akar ile telefonda 30 dakika süren bir güreşme yaptığı belirtildi. Ancak görüşmenin detaylarına dair bilgi verilmedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #s-400 #abd
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