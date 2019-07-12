Son dakika haberleri... ABD'den S-400 açıklaması

ABD Savunma Bakan Vekili Esper'den S-400 teslimatının başlamasının ardından ilk açıklama

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper "S-400'ün Türkiye'ye teslimatından habermiz var. Bu konudaki pozisyonumuz değişmedi. Bugün öğleden sonra Savunma Bakanı Hulusi Akar ile konuşacağım." dedi.



Açıklamada, ''F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi.'' ifadelerine yer verildi.



Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüşecek.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Akar, Esper ile akşam saatlerinde telefonda görüşme gerçekleştirecek.



ulusal.com.tr