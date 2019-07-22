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Son dakika haberleri... ABD'den Türkiye ile ilgili yeni karar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'deki F-35 personelimizin bazı yerlere girişleri ertelendi ancak şu anda ülkeye geri dönüşleri yok." dedi

Son dakika haberleri... ABD'den Türkiye ile ilgili yeni karar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemdeki konuları değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, "ABD'deki F-35 personelimizin bazı yerlere girişleri ertelendi ancak şu anda ülkeye geri dönüşleri yok." dedi.

F-35'lerin verilmemesi halinde ne yapılacağı konusuna değinen Çavuşoğlu, "Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan giderir" şeklinde konuştu.

"KARŞI ADIMLAR ATARIZ"

Çavuşoğlu, "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN

Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'daki hükümetle tüm bu çetrefilli konuları görüşmeye ve çözmeye hazırız. AB'nin sembolik de olsa bu tür adımları atmaması lazım, arabuluculuk yapmalı" ifadelerini kaydetti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #abd
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