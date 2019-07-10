Son dakika haberleri... ABD'den Türkiye, Yavuz sondaj gemisi ve Doğu Akdeniz açıklaması

Yavuz sondaj gemisinin uğurlanmasının ardından ABD'den açıklama geldi. ABD tarafından yapılan açıklamada "Türk yetkililere bu operasyonları durdurması çağrısında bulunuyoruz" denildi

Yavuz sondaj gemisinin uğurlanmasının ardından ABD'den açıklama geldi. ABD tarafından yapılan açıklamada "Türk yetkililere bu operasyonları durdurması çağrısında bulunuyoruz" denildi.



ABD'den tarafından açıklama yapıldı.



BBC Türkçe'de yer alan habere göre, açıklamada şunlar denildi:



"ABD,Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sularda yaptığı sondaj çalışmalarını sürdürmesinden ve son olarak sondaj gemisi Yavuz'u Karpaz bölgesine göndermesinden derin kaygı duymaktadır. Bu provokatif adımlar, bölgede tansiyonu artırmaktadır. Türk yetkililere bu operasyonları durdurması çağrısında bulunuyor ve tüm tarafları, bölgede tansiyonu artıracak adımlardan uzak durmaya ve kaçınmaya davet ediyoruz… Adanın doğalgaz ve petrol kaynaklarının, kapsamlı bir uzlaşma halinde, diğer tüm kaynaklarda olduğu gibi, iki toplum arasında eşit şekilde paylaştırılması gerektiğine inanıyoruz."



ulusal.com.tr