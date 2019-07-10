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Son dakika haberleri... ABD'den Türkiye, Yavuz sondaj gemisi ve Doğu Akdeniz açıklaması

Yavuz sondaj gemisinin uğurlanmasının ardından ABD'den açıklama geldi. ABD tarafından yapılan açıklamada "Türk yetkililere bu operasyonları durdurması çağrısında bulunuyoruz" denildi

Son dakika haberleri... ABD'den Türkiye, Yavuz sondaj gemisi ve Doğu Akdeniz açıklaması

Yavuz sondaj gemisinin uğurlanmasının ardından ABD'den açıklama geldi. ABD tarafından yapılan açıklamada "Türk yetkililere bu operasyonları durdurması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

ABD'den tarafından açıklama yapıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, açıklamada şunlar denildi:

"ABD,Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sularda yaptığı sondaj çalışmalarını sürdürmesinden ve son olarak sondaj gemisi Yavuz'u Karpaz bölgesine göndermesinden derin kaygı duymaktadır. Bu provokatif adımlar, bölgede tansiyonu artırmaktadır. Türk yetkililere bu operasyonları durdurması çağrısında bulunuyor ve tüm tarafları, bölgede tansiyonu artıracak adımlardan uzak durmaya ve kaçınmaya davet ediyoruz… Adanın doğalgaz ve petrol kaynaklarının, kapsamlı bir uzlaşma halinde, diğer tüm kaynaklarda olduğu gibi, iki toplum arasında eşit şekilde paylaştırılması gerektiğine inanıyoruz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #türkiye #doğu akdeniz #yavuz sondaj gemisi
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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan Yavuz sondaj gemisi açıklaması! Yunanistan ve Avrupa Birliği'ne tepki
Dışişleri Bakanlığı tarafından Yavuz sondaj gemimize ilişkin yapılan açıklamada "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve AB yetkilileri tarafından yapılan ve ülkemizin bu faaliyetlerini yasadışı olarak niteleyen açıklamaları da reddediyoruz. Bu açıklamalarda, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortak kurucusu olan, ancak hakları 1963 yılından itibaren gasp edilen Kıbrıs Türklerinden hiç bahsedilmemesi ve Ada'da sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur." denildi
'Yavuz' gemisi ilk sondajına başlıyor
'Yavuz' gemisi ilk sondajına başlıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Geminin Mersin-Taşucu'nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor. Bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de, KKTC'den aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız." dedi.
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