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Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz" dedi, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerle iligli konuşan Pompeo, "Daha fazla yaptırım gelebilir" tehdidinde bulundu

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan S-400 açıklaması

Türkiye Rusya'dan S-400 sevikatının ikinci grup malzemelerini beklerken ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo füze sistemiyle ilgili açıklama yaptı.
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Pompeo, S-400'lerin aktif hale getirilmesini "kabul edilemez bir adım" olarak nitelendirdi.
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Amerika, Türkiye'ye tepkisini ilk olarak F-35 projesini askıya almasıyla gösterdi. Konuya ilişkin değerlendirme yapan ABD Dişişleri Bakanı, "Daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz, amacımız bu." ifadelerini kullandı.
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Pompeo, Türkiye'nin S-400 kararını tekrar gözden geçirmesini de istedi.
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Etiketler; #s-400 #abd
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