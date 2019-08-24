ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, PKK/YPG'li teröristlerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bazı siperlerini yıktığını duyurdu. Açıklamada SDG'nin Güvenlik Mekanizmasına bağlılığı vurgulandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de "SDG" ismini kullanan terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda bazı siperlerini yıktığını açıkladı.



Siperler, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki telefon görüşmesinin hemen ardından yıkıldı.



CENTCOM'un Twitter hesabından yapılan açıklamada "SDG, 22 Ağustos'ta ABD Savunma Bakanı ile Türkiye Milli Savunma Bakanı arasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik üzerine gerçekleşen telefon görüşmesinden sonraki 24 saat içinde askeri siperlerini yıktı. Bu da SDG'nin güvenlik mekanizmasının uygulanmasına olan bağlılığını gösteriyor" ifadesi kullanıldı.







Açıklamada, siperlerin yıkıldığı bölgenin neresi olduğu ve örgütün kaç siperini kaldırdığı konusunda bilgi verilmedi.



Terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye sınırında çok sayıda sığınak ve tünel inşa ettiği biliniyor.



Ayrıca Türkiye ile Güvenli Bölge Mutabakatı yapan ABD'nin tırlarla terör örgütüne yaptığı sevkiyat devam ediyor.



ulusal.com.tr