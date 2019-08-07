ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Amerikalı ve Türk yetkililer arasında kuzey Suriye'de güvenli bir bölge oluşturulmasının koordinasyonu planları için yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldı. Heyetler, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk tedbirlerin hızla uygulamaya geçirilmesinde anlaşmaya vardılar. Güvenli bölgenin oluşturulmasının birlikte koordinasyon ve yönetimi için mümkün olan en kısa zamanda Türkiye'de bir ortak operasyon merkezi oluşturulacak" açıklaması yaptı

Türkiye ile ABD heyetlerinin görüşmesinin tamamlanmasının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı.



Açıklamada, şunlar denildi:



"Amerikalı ve Türk yetkililer arasında kuzey Suriye'de güvenli bir bölge oluşturulmasının koordinasyonu planları için yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldı.



Heyetler, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk tedbirlerin hızla uygulamaya geçirilmesinde anlaşmaya vardılar.



Güvenli bölgenin oluşturulmasının birlikte koordinasyon ve yönetimi için mümkün olan en kısa zamanda Türkiye'de bir ortak operasyon merkezi oluşturulacak.



Güvenli bölge bir barış koridoru olacak ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönebilmeleri için her türlü çaba gösterilecek."



ulusal.com.tr