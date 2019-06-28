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Son dakika haberleri... ABD'nin Ankara Büyükelçiliği "Size harika bir haberimiz var" diye duyurdu! David Satterfield'in görevi onaylandı

ABD Senatosu'nun dün gece Büyükelçi David Satterfield'ın ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini onayladığı açıklandı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, kararı "Size harika bir haberimiz var" ifadeleriyle duyurdu

Son dakika haberleri... ABD'nin Ankara Büyükelçiliği "Size harika bir haberimiz var" diye duyurdu! David Satterfield'in görevi onaylandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği, Büyükelçi David Satterfield'ın ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevinin onaylandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Size harika bir haberimiz var! Dün gece, ABD Senatosu, Büyükelçi David Satterfield’ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevini onayladı. Yakın bir gelecekte kendisini karşılamak için sabırsızlanıyoruz. Bizi izlemeye devam edin!" denildi.

DAVID SATTERFIELD KİMDİR

Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı görevinde bulunan David Satterfield, Dışişleri'ne 1980'de girdi. 2009 Temmuz'dan 2017 Ağustos'a kadar Sina Yarımadası Çokuluslu Güçler direktörlük görevini üstlendi.  Arapça ve Fransızca bilen Satterfield, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Irak Koordinatörlüğü, danışmanlık, Mısır ve Lübnan Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #ankara #David Satterfield
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