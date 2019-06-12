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Son dakika haberleri... ABD'nin F-35 mektubuna gerekli cevap hazırlanıyor! Akar ile Shanahan mektup sonrası ilk kez görüşecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Savunma Bakanı Vekili Shanahan'ın F-35 mektubu ile ilgili konuştu. "Müttefiklik ruhuna uygun değil, cevap hazırlanıyor" dedi. Shanahan ise, yarın Akar'ı telefonla arayacağını açıkladı

Son dakika haberleri... ABD'nin F-35 mektubuna gerekli cevap hazırlanıyor! Akar ile Shanahan mektup sonrası ilk kez görüşecek

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ve Milli Savunma Bakanı Hulkusi Akar, "F-35 mektubunun" ardından ilk kez görüşecek.

Gerilimi artıran mektupla ilgili de ilk kez konuştu Milli Savunma Bakanı Akar. "Üslup, müttefiklik ruhuna uygun değil" ifadelerini kullandı.

Gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Akar "Sorumluluklarını yerine getirmeliler, gerekli cevabı hazırlıyoruz" dedi.

Shanahan ise yarın Milli Savunma Bakanı Akar’la S-400 ve F-35 konusunda telefon görüşmesi yapacaklarını duyurdu. 

Shanahan gazetecilere yaptğı açıklamada, "Bu konunun artık haftalık olarak güncellediğimiz bir konu haline geldiğini düşünüyorum. Eğitimler konusunda bazı faaliyetleri durdurduk. Bakım faaliyetlerinden herhangi birini henüz askıya almadık." ifadelerini kullandı.

Shanahan, Akar'la gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmayı umduğunu söyledi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #hulusi akar #shanahan #abd
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